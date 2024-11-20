Про це в розмові з 24 Каналом повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що коли окупанти ведуть міські бої, в цьому є позитивний момент, адже вони надовго затягуються в часі, однак смуга самого міста Торецьк ворогом протиснута і не в одній локації.

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Географічні особливості ділянок на Донеччині

Ситуація щодо Часового Яру нині теж складна. Там за містом підготовлено чимало захисних споруд, тож українським бійцям за потреби буде куди відходити. Але варто брати до уваги географічні особливості цього міста, він розташований на висоті.

Якщо ворогу вдасться захопити Часів Яр, то буде страждати більше й більше Костянтинівка. Росіяни намагаються трохи вище наших позицій підходити впритиск до Торецька, з боку Нью-Йорка, зі ще одного флангу,

– розповів Ієвлєв.

Ситуація біля Торецька та Часового Яру: дивіться на карті

Відрізок, по якому противник хоче рухатись від Авдіївки до Костянтинівки теж характеризується географічними особливостями, там чимала водна споруда, висоти, все це грає на користь ЗСУ.

"Якщо не буде дефіциту артилерійських снарядів, стримувати там ворога вдасться ще тривалий час. На цих ділянках тримають оборону досвідчені підрозділи, які роблять це не перший рік. Там не було ротації, ці військові дають гідну відсіч ворогу. Там підготовлено доволі немало якісних оборонних споруд", – озвучив Ієвлєв.

Що робить противник, коли не має тактичних успіхів

Зі слів військовослужбовця, варто брати до уваги тактику ворога. Він наголосив, що коли росіянам не вдається досягти цілі стратегічними чи тактичними рішеннями, вони починають випалювати землю.

Активніше скидають КАБи й в такий спосіб просто стирають вщент квадратні метри, щоб українським бійцям не було за що там триматися,

– зазначив Ієвлєв.

В Генштабі повідомили, що, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив 8 атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 38 штурмових дій агресора, на Курахівському відбили 23 атаки.

За минулу добу станом на ранок 20 листопада зафіксовано 139 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаудари, застосував 5 ракет та скинув 124 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1445 БпЛА, здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів, з них 173 – із РСЗВ.