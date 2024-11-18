Росіяни змогли просунутись у Часовому Яру та поблизу інших населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Де просунувся ворог

Аналітики DeepState повідомили про просування росіян у кількох населених пунктах. Зокрема, ворог просунувся у Часовому Яру.

Ситуація у Часовому Яру: дивіться карту

Також відомо про просування росіян у Берестках.

Росіяни просунулись: дивіться карту

Ворог не шкодує своїх солдатів задля захоплення території, тому відомо і про інші просування. Зокрема, у Дальньому та біля Вознесенки.

Ситуація біля Вознесенки: дивіться карту

Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті. Там зазначили, що ворог інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. Там відбулось 35 бойових зіткнень.

Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація складна, проте контрольована.