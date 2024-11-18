Россияне смогли продвинуться в Часовом Яру и вблизи других населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулся враг

Аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в нескольких населенных пунктах. В частности, враг продвинулся в Часовом Яру.

Ситуация в Часовом Яру: смотрите карту

Также известно о продвижении россиян в Берестках.

Россияне продвинулись: смотрите карту

Враг не жалеет своих солдат для захвата территории, поэтому известно и о других продвижениях. В частности, в Дальнем и у Вознесенки.

Ситуация у Вознесенки: смотрите карту

Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Там отметили, что враг интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. Там состоялось 35 боевых столкновений.

Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак противника. Ситуация сложная, однако контролируемая.