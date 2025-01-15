Идут отчаянные оборонительные бои, – военный эксперт о ситуации на Донбассе

Противник ведет интенсивные наступательные действия на разных участках фронта. Отдельно можно вынести Курскую операцию, где Вооруженные Силы выполняют специфические задачи и стягивают очень большое количество оккупантов, которое могли использовать в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, добавив, что численность этой группировки составляет 60 тысяч бойцов. Основным направлением для российской армии сейчас остается Донецкое.

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Где самая тяжелая ситуация

По словам военного эксперта, невозможно и нецелесообразно разделять Покровское, Новопавловское направления, район Большой Новоселки и Часов Яр, ведь все это элементы одной операции. Ее цель – вытеснить наши подразделения с территории этой части Донецкой области.

В рамках операции противник продолжает активные наступательные действия на все упомянутые города. Находясь в критическом меньшинстве, наши силы сдерживают врага там, где они могут это сделать. Благодаря их невероятным усилиям оккупанты были вынуждены отказаться от фронтальной атаки на Покровск.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Россияне действуют на левом и правом флангах от Покровска с целью продвинуться вдоль трассы и создать "систему нависания" над ней. Так ищут слабые места в обороне Украины, чтобы перерезать трассу, а в будущем окружить Покровск и превратить его в еще одну Авдеевку", – рассказал Сергей Грабский.

Такая же ситуация сформировалась в районе Большой Новоселки и Часового Яра, где противнику удалось прорваться с севера, создав угрозу нависания и взятия в клещи города.

В районе Курахово наши войска ведут отчаянные оборонительные бои с целью нанести максимальное поражение силам противника. А также для того, чтобы отвести подразделения, которые обороняются на юг от Дачного и закрепиться в другом районе для выравнивания линии фронта,

– пояснил Сергей Грабский.

На Купянском направлении противник разворачивает достаточно активные боевые действия ограниченного характера. Там Силы обороны также не имеют достаточно личного состава, поэтому вынуждены выполнять даже "ненужные действия", потому что другого варианта у них нет. Недостаток людей надо закрывать определенными резервами.

На других участках фронта нет смысла говорить о серьезной активизации противника, особенно учитывая интенсивность боевых действий на выше определенных участках фронта. Украинская армия держится там, где она может держаться,

– подчеркнул военный эксперт.

К слову, из-за приближения оккупантов к Покровску остановила работу шахта, которая добывала коксующий уголь. Это была единственная шахта в Украине, которая обеспечивала это сырье для всей сталелитейной промышленности страны. Теперь понадобится импорт.