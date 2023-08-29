Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что украинские военные продолжают расширять клин в направлении Вербового.

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Что будет после увольнения Вербового

Как подчеркнул Коваленко, сейчас ресурсы российских оккупантов постепенно сковываются на флангах. Это может привести к окружению захватчиков на некоторых участках после дальнейших успехов ВСУ.

Сейчас украинские военные оказывают активное огневое влияние на оккупантов в сторону Вербового. Это не позволяет захватчикам продвигаться вперед.

Вербовое – важный населенный пункт, который поможет Силам обороны выйти на трассу 0401. Эта трасса также идет Токмак через Очеретоватое. Кстати, продвижения в направлении Очеретоватого в пределах этого клина тоже происходят. С Вербового также открывается путь на Пологи,

– заметил Коваленко.

В общем, украинские военные давят сразу на несколько логистических артерий оккупантов. Это очень важно. Ведь, например, освобождение Пологов открывает путь на Бердянск. Такая ситуация однозначно путает оккупантов, ведь ВСУ могут начать двигаться в разных направлениях.

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Самое интересное, что это даже не вопрос, куда оккупанты отправят подкрепление. Если будет успех на этом направлении к Пологам, то оккупанты могут в некоторых локациях оказаться в окружении, если своевременно не выведут подразделения,

– отметил Коваленко.

Несколько восточнее продолжается работа по освобождению Старомлиновки. Однако для этого сначала нужно выбить оккупантов из Заветного Желания, вблизи которого уже идут бои.

Ситуация на фронте: коротко