Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, заметив, что ситуация на разных участках фронта часто бывает разной, но взаимосвязанной.

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К примеру, враг после успехов военных у Клещеевки и Курдюмовки ожидал, что наступательные действия пойдут и на соседних направлениях, поэтому и увеличил количество артиллерийских обстрелов. Днем и ночью был просто шквальный огонь.

Продержалось всю неделю-полторы. Потом дней 5 – 6 раз в день интенсивность уменьшалась. Никаких попыток завязать стрелковые бои вообще не было. Связано ли это с тем, что они перебрасывают личный состав на Юг – не знаю,

– заметил Иевлев.

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Динамика бывает очень разной

Как подчеркнул военный, его подразделение находится на полосе, которая держится с 2014 года. Расстояние на разных участках разное: от 400 – до 800 метров. Тут сменилось много подразделений как ВСУ, так и врага.

За последние 2 года здесь все шло настолько активно, что оккупанты и сами не знают карту своих мин. Потому и наступать они здесь нормально не могут. Вчера они с дронов бросали зажигательные боеприпасы в 100 – 150 метрах от нас, чтобы зажечь поля. Я не специалист по саперному делу, но понимаю, что от огня не все мины сдетонируют. Но в целом интенсивность за последние 5 – 6 дней упала,

– отметил военный.

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