В ГПСУ ответили, пытались ли россияне продвинуться дальше от Грабовского в Сумской области

Российские войска несколько уменьшили штурмовую активность на линии фронта в Сумской области. Оккупанты также не продвигались дальше населенного пункта Грабовское.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Госпогранслужбы Украины, полковника Андрея Демченко в эфире национального марафона.

Какова ситуация в районе Грабовского в Сумской области?

Андрей Демченко отметил, что в Сумской области, в полосах, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, враг несколько снизил свою активность.

В пределах Краснопольской общины, в частности в направлении населенного пункта Грабовское, противник каких-то активных действий относительно попыток выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны, не совершал последние несколько дней,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Кстати, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил в эфире 24 Канала, что, вероятно, оборона в направлении Грабовского в Сумской области не была хорошо налажена. Но, по словам эксперта, пока не говорится о чем-то большем, чем удар врага по конкретному селу.

Когда оккупанты зашли в Грабовское на Сумщине?