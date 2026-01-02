В ГПСУ ответили, пытались ли россияне продвинуться дальше от Грабовского в Сумской области
- Российские войска уменьшили активность на линии фронта в Сумской области.
- Оккупанты не пытались продвинуться дальше населенного пункта Грабовское.
Российские войска несколько уменьшили штурмовую активность на линии фронта в Сумской области. Оккупанты также не продвигались дальше населенного пункта Грабовское.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Госпогранслужбы Украины, полковника Андрея Демченко в эфире национального марафона.
Какова ситуация в районе Грабовского в Сумской области?
Андрей Демченко отметил, что в Сумской области, в полосах, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, враг несколько снизил свою активность.
В пределах Краснопольской общины, в частности в направлении населенного пункта Грабовское, противник каких-то активных действий относительно попыток выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны, не совершал последние несколько дней,
– подчеркнул представитель ГПСУ.
Кстати, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил в эфире 24 Канала, что, вероятно, оборона в направлении Грабовского в Сумской области не была хорошо налажена. Но, по словам эксперта, пока не говорится о чем-то большем, чем удар врага по конкретному селу.
Когда оккупанты зашли в Грабовское на Сумщине?
Российская армия в ночь на 20 декабря пересекла границу Украины на Сумщине и районе села Грабовского и принудительно вывезла более 50 гражданских в Россию, преимущественно старшего возраста. Большинство из этих граждан отказалась эвакуироваться из населенного пункта.
Позже Владимир Зеленский рассказал, что среди похищенных граждан были не только гражданские, но и украинские военные. Известно, что оккупанты взяли в плен в Грабовском 13 защитников, еще среди гражданских жителей села было около 17 мужчин призывного возраста, остальные – женщины и дети.
На карте DeepState село Грабовское в Сумской области обозначено как то, что находится под контролем оккупантов. Интересно, что село частично расположено также и на территории России.