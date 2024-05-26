Возросло количество боестолкновений: агрессор не оставляет попыток продвинуться на Харьковщине
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Харьковской области. Проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы.
С начала этих суток больше всего боев произошло на Покровском направлении. В то же время в течение дня оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине.
Обратите внимание На Харьковском направлении угроза прорыва россиян отражена, – ВСУ
Вражеские штурмы от Мурома в сторону Старицы, боевые столкновения в районах Волчанска и Липцев
По состоянию на 16:00 воскресенья количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло еще на 10 – до 67.
На Харьковском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. А общее количество боев на направлении в настоящее время составляет 11,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Добавили, что к предыдущим 9 авиаударам добавился еще 1 – российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку Слобожанского.
Какая ситуация на других направлениях фронта
- На Купянском направлении продолжается российская атака возле Новоегоровки. Дважды в район Первомайского и неподалеку Кисловки била вражеская авиация.
- На Лиманском – оккупанты, получив отпор возле Невского, провели еще два штурма в районе Тернов. Правда, успеха не имели.
- На Северском направлении вражеская авиация ударила 4 КАБами неподалеку Закитного.
- На Покровском – еще продолжается 6 боевых столкновений. С начала суток их уже 27. Агрессор сосредотачивает усилия, в частности, в сторону Новоалександровки и Уманского, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации. Однако ситуация контролируемая. Украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам.
За сегодня захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет,
– рассказали в Генштабе.
- Между тем на Кураховском направлении количество боевых столкновений не изменилось. Российские террористы сбросили два КАБа в район Константиновки.
- На Приднепровском направлении, в районе Крынок, Силы обороны отбили еще одну атаку врага. Общее количество возросло до четырех.
- На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.