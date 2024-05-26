Возросло количество боестолкновений: агрессор не оставляет попыток продвинуться на Харьковщине

Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Харьковской области. Проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы.

С начала этих суток больше всего боев произошло на Покровском направлении. В то же время в течение дня оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине.

Обратите внимание На Харьковском направлении угроза прорыва россиян отражена, – ВСУ

Вражеские штурмы от Мурома в сторону Старицы, боевые столкновения в районах Волчанска и Липцев

По состоянию на 16:00 воскресенья количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло еще на 10 – до 67.

На Харьковском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. А общее количество боев на направлении в настоящее время составляет 11,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что к предыдущим 9 авиаударам добавился еще 1 – российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку Слобожанского.

Какая ситуация на других направлениях фронта

На Купянском направлении продолжается российская атака возле Новоегоровки. Дважды в район Первомайского и неподалеку Кисловки била вражеская авиация.

На Лиманском – оккупанты, получив отпор возле Невского, провели еще два штурма в районе Тернов. Правда, успеха не имели.

На Северском направлении вражеская авиация ударила 4 КАБами неподалеку Закитного.

На Покровском – еще продолжается 6 боевых столкновений. С начала суток их уже 27. Агрессор сосредотачивает усилия, в частности, в сторону Новоалександровки и Уманского, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации. Однако ситуация контролируемая. Украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам.

За сегодня захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет,

– рассказали в Генштабе.

Между тем на Кураховском направлении количество боевых столкновений не изменилось. Российские террористы сбросили два КАБа в район Константиновки.

На Приднепровском направлении, в районе Крынок, Силы обороны отбили еще одну атаку врага. Общее количество возросло до четырех.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.