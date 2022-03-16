Бои идут не без потерь, – Ким о ситуации в Николаевской области

Николаевщина продолжает усиливать оборону. В области идут активные бои, потери есть с обеих сторон, однако у россиян их гораздо больше.

О ситуации в области рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он заверил, что ВСУ "двигаются и отгоняют захватчиков".

Ранее Бои на Николаевщине идут по всем направлениям, – Ким

Бои идут с потерями, – Ким

Трудно идет, не без потерь с нашей стороны, однако с их стороны – в кратное количество больше,

– рассказал Ким

Глава ОВА подчеркнул, что украинские военные получили много спецтехники, а также много разведданных.

Будут эвакуировать тех людей, которые остались без жилья

Виталий Ким пообещал гуманитарный груз в населенные пункты, которые уже освободили от войск агрессора ВСУ. Также будут эвакуировать тех, кто из-за вражеских обстрелов потерял крышу над головой.

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