Про ситуацію в області розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він запевнив, що ЗСУ "рухаються та відганяють загарбників".
Раніше Бої на Миколаївщині ідуть по всіх напрямках, – Кім
Бої ідуть з втратами, – Кім
Важко іде, не без втрат з нашого боку, проте з їхнього боку – в кратну кількість більше,
– розповів Кім
Голова ОВА наголосив, що українські військові здобули багато спецтехніки, а також отримали багато розвідданих.
Евакуюватимуть тих людей, які залишились без помешкання
Віталій Кім пообіцяв гуманітарний вантаж у ті населені пункти, які вже звільнили від військ агресора ЗСУ. Також евакуватимуть тих, хто через ворожі обстріли втратив дах над головою.
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