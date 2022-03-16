Про ситуацію в області розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він запевнив, що ЗСУ "рухаються та відганяють загарбників".

Раніше Бої на Миколаївщині ідуть по всіх напрямках, – Кім

Бої ідуть з втратами, – Кім

Важко іде, не без втрат з нашого боку, проте з їхнього боку – в кратну кількість більше,

– розповів Кім

Голова ОВА наголосив, що українські військові здобули багато спецтехніки, а також отримали багато розвідданих.

Евакуюватимуть тих людей, які залишились без помешкання

Віталій Кім пообіцяв гуманітарний вантаж у ті населені пункти, які вже звільнили від військ агресора ЗСУ. Також евакуватимуть тих, хто через ворожі обстріли втратив дах над головою.