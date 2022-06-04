Бои идут, российские войска подтянули дополнительные силы, – Арестович о Северодонецке

Бой за Северодонецк не прекращается. Наши воины делают все для того, чтобы удержать город под украинским флагом.

Российские кафиры не прекращают попыток захватить Северодонецк. На осуществление плана враг бросил очень большие силы, но героические ВСУ ломают все планы врага.

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Ситуация в Северодонецке

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, сейчас в Северодонецке продолжаются уличные бои.

По оптимистическим данным владение городом – 50 на 50, по другим – 30 на 70. Бои продолжаются, россияне подтянули дополнительные силы, пытаются бросать их в штурмовые бои,

– рассказал Арестович.

Бои за Северодонецк

Российские кафиры бросают большие силы и усилия на то, чтобы захватить Северодонецк, который после оккупации Луганска стал административным центром Луганской области.

Как сообщалось ранее, никакого тактического преимущества оккупантам захвата города даст – потом на их дороге будет расположен Лисичанск, который расположен на повышении и в котором у ВСУ будут еще лучшие позиции для обороны.

Также известно, что одной из главных целей кафиров является перерезание трассы Лисичанск – Бахмут, через которую проводится эвакуация мирного населения, а наши воины получают поставки.

Ситуация на Донбассе

Планы российских кафиров не изменились – они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. О захвате городов с инфраструктурой речь не идет – они просто равняют их с землей.

Несмотря на то, что россияне сосредоточили свои силы на нескольких направлениях, воплотить свои планы им не удается – воины ВСУ эффективно держат оборону, наносят врагу потери и иногда совершают контрнаступательные действия.

Новости с фронта: коротко о главном

Утраты русских оккупантов постоянно растут. В Донецкой области нацгвардейцам удалось уничтожить целый взвод россиян. Кроме того, герои уничтожили вражескую технику.

Путин свято убежден в том , что российское ПВО эффективно "работает" по американскому оружию, которое получили ВСУ. Диктатор еще раз показал, что не знает о реальной ситуации абсолютно ничего.

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