Російські окупанти не припиняють спроб захопити Сєвєродонецьк. На здійснення плану ворог кинув дуже великі сили, але героїчні ЗСУ ламають усі плани ворога.

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Ситуація у Сєвєродонецьку

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, зараз у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.

За оптимістичними даними володіння містом – 50 на 50, за іншими – 30 на 70. Бої тривають, росіяни підтягнули додаткові сили, намагаються кидати їх у штурмові бої,

– розповів Арестович.

Бої за Сєвєродонецьк

Російські окупанти кидають великі сили та зусилля на те, щоб захопити Сєвєродонецьк, який після окупації Луганська став адміністративним центром Луганської області.

Як повідомлялось раніше, жодної тактичної переваги окупантам захоплення міста дасть – потім на їхній дорозі буде Лисичанськ, який розташований на підвищенні та в якому в ЗСУ будуть ще кращі позиції для оборони.

Також відомо, що однією з головних цілей окупантів є перерізання траси Лисичанськ – Бахмут, через яку проводиться евакуація мирного населення, а наші воїни отримують постачання.

Ситуація на Донбасі

Плани російських окупантів не змінилися – вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про захоплення міст з інфраструктурою не йдеться – вони просто рівняють їх із землею.

Попри те, що росіяни зосередили свої сили на кількох напрямках, втілити свої плани їм не вдається – воїни ЗСУ ефективно тримають оборону, завдають ворогу втрат та подекуди здійснюють контрнаступальні дії.

Новини з фронту: коротко про головне

Втрати російських окупантів постійно зростають. На Донеччині нацгвардійцям вдалося знищити цілий взвод росіян. Окрім того, герої знищили ворожу техніку.

Путін свято переконаний в тому, що російське ППО ефективно "працює" по американській зброї, яку отримали ЗСУ. Диктатор вкотре показав, що не знає про реальну ситуацію абсолютно нічого.

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