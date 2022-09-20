Очередная баржа с техникой и оккупантами пополнила "подводный флот": главное о боях на Юге

На Юге продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению, однако терпят серьезные потери.

Актуальную информацию о событиях 19 сентября на Юге Украины сообщили в оперативном командовании "Юг". Оккупанты обстреливают позиции наших защитников и защитниц, пытаются перегруппироваться и проводить воздушную разведку.

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Бои и пополнение "подводного флота"

Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Однако ВСУ нанесли врагу потери, из-за чего оккупанты отступили.

В районе Казацкого на Новой Каховке в оккупантов снова провалилась попытка сооружения альтернативной переправы через Днепр. Наши войска пополнили "подводный флот" врага, утопив баржу россиян с вооружением.

Оккупанты в течение суток 19 сентября нанесли 3 ракетных и 3 авиационных удара вдоль линии фронта.

Успехи ВСУ на Юге

В то же время украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу. Наши войска уничтожили 2 вражеских беспилотника – "Орлан-10" и "Орлан-30".

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 260 огневых задач. Наши защитники и защитницы ударили по 4 районам скопления живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам.

Ну и самая приятная часть – в течение суток россияне потеряли:

90 человек по личному составу;

3 танка;

8 единиц автомобильной и бронированной техники;

3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";

4 САУ "Акация";

2 самоходных пушки "Гиацинт-С";

6 РСЗО "Град";

склад боеприпасов в Правдино.

В Черном море корабельная группировка россиян увеличилась до 10 единиц, из них 3 – носители крылатых ракет. По данным ОК "Юг", к запуску готовы 24 крылатых ракеты "Калибр". Также в море находятся 3 десантных корабля.

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