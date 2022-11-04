Минус 2 вражеских склада и отсутствие носителей крылатых ракет в море: главное о боях на Юге
Источник:Оперативное командование "Юг"
На Юге продолжаются тяжелые бои. Однако наши защитники и защитницы продолжают наносить урон оккупантам и держат преимущество в огневом поражении враждебных позиций.
Украинские войска продолжают активные действия. Кроме того, наши защитники и защитницы удерживают инициативу на закрепленных территориях.
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Вражеские обстрелы, бои и потери врага
Оккупанты сосредоточились на ведении обороны. В то же время враг покидает блокпосты на временно оккупированных территориях, перемещает колонны техники, выставляет бетонные доты, укрепляет существующие рубежи и обустраивает новые.
Кроме того, идет контрбатарейная борьба. Оккупанты открывают огонь вдоль всей линии столкновения, в том числе из реактивных систем залпового огня, минометов, тяжелой артиллерии и танков.
В течение суток украинская авиация нанесла 4 удара по вражеской ПВО и скоплению вражеской техники, в том числе в крытом ангаре. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.
Враг продолжает нести потери. В частности, за сутки 3 ноября украинские воины успешно ликвидировали и уничтожили:
- 32 оккупантов;
- танк;
- 9 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 2 склада с боеприпасами в Баштанском районе Николаевщины;
Угроза ударов с Черного моря
Угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины сохраняется. Однако среди 7 российских кораблей в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет. Но в ОК "Юг" отмечают, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как произойдет пуск ракет.
Поэтому украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и бережно относиться к использованию электроэнергии на фоне ударов россиян по энергообъектам.
Ситуация на Южнобужском направлении
По данным Генштаба ВСУ, 3 ноября оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов на линии столкновения на Южнобужском направлении на Юге.
Кроме того, российские оккупанты активно проводят воздушную разведку. По состоянию на 18:00 3 ноября враг совершил более 30 вылетов беспилотников.
Стоит посмотреть – карта боевых действий по состоянию на 3 ноября: смотрите видео