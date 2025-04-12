Сожгли 2 танка, повредили 2 БМП: "Ахиллес" не дал врагу прорваться на Купянском направлении

Украинские защитники продолжают держать оборону на Купянском направлении. Более того, нашим защитникам удалось сжечь 2 вражеских танка и повредить 2 БМП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко.

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Как 429 отдельный полк отразил штурм врага на Купянском направлении

Юрий Федоренко рассказал, что враг не оставляет попыток прорваться на позиции Сил обороны на Купянском направлении. Поэтому 11 апреля, на рассвете бронированная техника противника с пехотой двигалась в направлении боевых порядков наших защитников.

Благодаря слаженной работе 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" и 77 отдельной аэромобильной бригаде оккупанта было вовремя обнаружено, а накат отбито,

– сказал командир.

Как бойцы полка "Ахиллес" отражали вражескую атаку на Купянском направлении / Видео из фейсбука 429 отдельного полка беспилотных систем

По данным Федоренко экипажи 429 полка "Ахиллес" уничтожили 2 танка и поразили 2 БМП.

К слову, 429 отдельный полк беспилотных систем просит поддержать их сбор на Starlink – до цели осталось 22 тысячи. Это можно сделать через monobank или по номеру карты – 4441 1111 2305 1728.