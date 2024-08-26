России нужно будет 50 тысяч военных, чтобы остановить операцию ВСУ на Курщине, – ISW

России, вероятно, понадобится по меньшей мере 15 – 20 бригад, то есть 50 000 военнослужащих, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области.

Об этом сообщили в Институте изучения войны со ссылкой на New York Times (NYT). Операция ВСУ в Курской области России продолжается с 6 августа. 25 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта.

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Сколько военных понадобится России

Некоторые официальные лица США считают, что российским военным, вероятно, понадобится передислоцировать значительные силы из Украины или привлечь оперативные резервы, или и то, и другое, чтобы успешно отвоевать территорию в Курской области.

По данным ISW, ранее уже появлялись сообщения о том, что российские военные передислоцировали части нескольких батальонов, полков и бригад преимущественно с менее приоритетных участков линии фронта в Курскую область.

17 августа в The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщили, что российские силы уже передислоцировали примерно 5000 военнослужащих из неопределенных районов Украины в Курскую область. Тогда аналитики отметили, что российским силам, вероятно, понадобится более 20 000 должным образом обученных военных для возвращения территории в этом районе.

К слову, ранее стало известно, что ВСУ вывели из строя третий мост через реку Сейм в Курской области. Российские военные построили рядом с мостом временную понтонную, а также лодочную переправу.