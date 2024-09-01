Силы обороны пытаются создать условия для нормальной жизни на территориях, которые они контролируют. Об этом сообщил представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Российские войска обстреливают Суджу

По словам Мысника, украинские военные общаются с жителями приграничных населенных пунктов Курской области.

Они (жители Курщины, – 24 Канал) говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор – возможность выехать из зоны боевых действий, чего Россия не дает,

– рассказали в ОТГ "Северск".

Военные подчеркнули, что российская армия бьет по местам, где нет военных – по городам и селам. Россияне применяют управляемые авиационные бомбы и дроны.

Ледовую арену Суджи они недавно КАБом разрушили, позавчера – школу-интернат, довольно современное здание, и много таких примеров есть,

– сообщил Вадим Мысник.

Сейчас большинство жителей Суджи вынуждены ночевать в подвалах из-за интенсивных обстрелов со стороны российских военных, а гуманитарная ситуация в городе остается достаточно сложной.

К слову, 30 августа российская армия в очередной раз атаковала Суджу. Тогда враг ударил управляемой авиационной бомбой в местный детский сад. Также россияне атаковали вражеской авиацией дома в частном секторе.