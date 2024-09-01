Ветеран армии США, ютуб-блогер Престон Стюарт рассказал 24 Каналу, что несколько месяцев назад трудно было представить такие события на территории страны-агрессора. Это масштабная наступательная операция.

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Скоординированные действия украинского командования

Престон Стюарт заметил, что события в России это скоординированная операция.

Главнокомандующий Украины Сырский и ВСУ сделали невероятное, держа это в тайне, что сделало невозможным слив информации, ведь это могло все сорвать,

– сказал он.

Последствия Курской операции

Ветеран армии США подчеркнул, что очень интересно наблюдать за ситуацией в Курской области. По его мнению, много еще впереди.

Одной из целей операции является создание буферной зоны, чтобы россияне перебросили свои войска с Донбасса. В то же время мы этого еще не видели. Поэтому трудно представить, что Украина направила такое количество сил для продвижения в России только для этого,

– высказался Престон Стюарт.

По его мнению, наступление в Курской области является частью чего-то большего. Ветеран армии США добавил, что в последнее время в России активно обсуждают возможность новой наступательной операции ВСУ на юге, в частности в Херсоне, Запорожье и даже Крыму.

"Это предположение, которое можно было прочитать между строк, однако это лишь прогноз, ведь война чрезвычайно непредсказуема", – подчеркнул он.