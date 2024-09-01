Ветеран армії США, ютуб-блогер Престон Стюарт розповів 24 Каналу, що кілька місяців тому важко було уявити такі події на території країни-агресорки. Це масштабна наступальна операція.

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Скоординовані дії українського командування

Престон Стюарт зауважив, що події у Росії це скоординована операція.

Головнокомандувач України Сирський та ЗСУ зробили неймовірне, тримаючи це в таємниці, що унеможливило злив інформації, адже це могло все зірвати,

– сказав він.

Наслідки Курської операції

Ветеран армії США підкреслив, що дуже цікаво спостерігати за ситуацією у Курській області. На його думку, багато ще попереду.

Однією з цілей операції є створення буферної зони, щоб росіяни перекинули свої війська з Донбасу. Водночас ми цього ще не бачили. Тому важко уявити, що Україна направила таку кількість сил для просування у Росії лише для цього,

– висловився Престон Стюарт.

На його думку, наступ у Курській області є частиною чогось більшого. Ветеран армії США додав, що останнім часом у Росії активно обговорюють можливість нової наступальної операції ЗСУ на півдні, зокрема у Херсоні, Запоріжжі та навіть Криму.

"Це припущення, яке можна було прочитати між рядками, однак це лише прогноз, адже війна надзвичайно непередбачувана", – наголосив він.