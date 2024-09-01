Сили оборони намагаються створити умови для нормального життя на територіях, які вони контролюють. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Російські війська обстрілюють Суджу

За словами Мисника, українські військові спілкуються з жителями прикордонних населених пунктів Курської області.

Вони (жителі Курщини, – 24 Канал) говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоб все припинилося або дали їм коридор – змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає,

– розповіли в ОТУ "Сіверськ".

Військові підкреслили, що російська армія б'є по місцях, де немає військових – по містах і селах. Росіяни застосовують керовані авіаційні бомби та дрони.

Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора – школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є,

– повідомив Вадим Мисник.

Зараз більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через інтенсивні обстріли з боку російських військових, а гуманітарна ситуація у місті залишається досить складною.

До слова, 30 серпня російська армія вкотре атакувала Суджу. Тоді ворог вдарив керованою авіаційною бомбою в місцевий дитячий садочок. Також росіяни атакували ворожою авіацією будинки у приватному секторі.