Украинцы уничтожают вражескую технику в антидронных коридорах на Курщине, – Демченко

Российские войска в Курской области создают антидронные коридоры, чтобы защититься от атак беспилотников. Однако украинские подразделения продолжают удары по вражеской технике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Как украинцы уничтожают вражескую технику

Андрей Демченко объяснил, что украинские подразделения, в том числе и ГПСУ, используют дроны, чтобы уничтожать врага на территории России. Поэтому россияне в Курской области создали так называемый антидроновий коридор.

Враг обустраивает такие коридоры для того, чтобы исключить удары по технике, которая передвигается по этим коридорам, оберегая ее от наших воздушных средств, которыми мы можем дотянуться на территорию России,

– добавил представитель ГПСУ.

Несмотря на попытки россиян, по словам Демченко, Силам обороны Украины удается уничтожать вражескую технику, которая передвигается по этим коридорам.

Неоднократно наши ребята, уже будучи обученными управлять дронами, уничтожали технику, которая двигалась этими коридорами, а также те группы, которые их обустраивали,

– заявил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что украинские военные и в дальнейшем будут уничтожать антидронные коридоры, чтобы у врага не было возможности свободно передвигаться у границы с Украиной.

К слову, недавно стало известно, что Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады врага в Курской области. Именно эта бригада в Вербное воскресенье, 13 апреля, ударила по Сумах.