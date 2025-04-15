Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Як українці знищують ворожу техніку

Андрій Демченко пояснив, що українські підрозділи, зокрема й ДПСУ, використовують дрони, щоб знищувати ворога на території Росії. Через це росіяни в Курській області створили так званий антидроновий коридор.

Ворог облаштовує такі коридори для того, щоб унеможливити удари по техніці, яка пересувається цими коридорами, оберігаючи її від наших повітряних засобів, якими ми можемо дотягнутися на територію Росії,

– додав речник ДПСУ.

Попри спроби росіян, за словами Демченка, Силам оборони України вдається знищувати ворожу техніку, яка пересувається цими коридорами.

Неодноразово наші хлопці, вже будучи навченими керувати дронами, знищували техніку, яка рухалася цими коридорами, а також ті групи, які їх облаштовували,

– заявив Демченко.

Речник Держприкордонслужби підкреслив, що українські військові й надалі знищуватимуть антидронові коридори, щоб у ворога не було можливості вільно пересуватися біля кордону з Україною.

До слова, нещодавно стало відомо, що Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади ворога в Курській області. Саме ця бригада у Вербну неділю, 13 квітня, вдарила по Сумах.