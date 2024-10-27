Украинские войска начали усиленный штурм на Курщине, Россия может привлечь солдат КНДР, – ISW

Силы обороны Украины 26 октября осуществили усиленный механизированный штурм в Курской области России. Для осуществления контрнаступательных операций на этом направлении Россия может привлечь военных из КНДР.

Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечается, что "несколько тысяч" северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в будущей контрнаступательной операции России, чтобы оттеснить украинские силы.

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Что происходит в Курской области

В ISW отметили, что Владимир Путин продолжил удваивать свои, вероятно, преувеличенные заявления об успехах России в Курской области. Это происходит на фоне продолжения наступательных операций украинских сил и в контексте "вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для боевых действий в этом районе".

Путин снова заявил, что российские силы окружили 2000 военных на участке примерно 6 на 15 километров. Он также утверждал, что российские войска гарантируют безопасность украинских военнопленных, хотя представитель украинской бригады, которая действовала на Курском направлении, сообщил, что российские командиры отдали приказ не брать украинских военнопленных, а вероятно вместо этого убивать любого украинца,

– пишут аналитики.

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг предыдущие заявления кремлевского диктатора об окружении украинских войск в Курской области.

Между тем украинские войска недавно начали усиленный механизированный штурм российских позиций в Глушковском районе в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что украинские силы, вероятно, осуществили усиленный механизированный штурм к востоку от Нового Пути (к юго-западу от Глушково).

Российские войска, вероятно, восстановили позиции к востоку от Нового Пути ранее, но ВСУ удерживают позиции к юго-востоку от поселка вдоль границы.

Украинские войска недавно начали усиленный механизированный штурм / Карта ISW