На Луганщине ВСУ отразили 2 массированных наступления оккупантов: те атакуют с разных сторон

Самой горячей точкой на фронте на начало июля 2022 года остается Лисичанск. За этот город и вокруг него сейчас идут активные бои.

В пятницу, 1 июля, враг решил прибегнуть к массированному штурму в этом районе. Две массированные атаки украинские военные отбили – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

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Как отметили в Луганской ОВА, россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. Наши военные сдерживают наступление врага.

Например, 1 июля на протяжении суток оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Например, в многоквартирном доме, где пламя распространилось на несколько квартир. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1 800 квадратных метров, трудно представить последствия", – отметили в Луганской ОВА,

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