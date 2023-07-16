Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай, экс-председатель Луганской ОВА. По его словам, в Луганской области оккупанты подготовили не менее серьезные фортификационные сооружения, чем на Запорожье.
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Чем опасны "лисьи норы" оккупантов
Наиболее заминированным участком Луганского направления является Кременная. Россияне заминировали леса вблизи города и вручную, и дистанционно. К тому же из-за обстрелов на этих заминированных участках лежит много сломанных деревьев.
Кроме того, особенностью первой линии обороны оккупантов Троицкое – Сватово – Кременная является большое количество "лисьих нор".
"Надо отдать должное врагу: он зарывается в землю как крот. Вооруженным Силам очень трудно выкуривать их оттуда, ведь оккупанты создают целые комнаты под землей", – отметил Гайдай.
Такие укрытия очень трудно идентифицировать даже с дрона. Поэтому, увидев противника в лесу, трудно понять, какие силы оккупантов находятся на этом участке на самом деле.
"При зачистке такой территории наши защитники должны залезать в эти комнаты, которые нужно тщательно проверять. Иногда в них есть выходы в другие комнаты, и если этого вовремя не заметить, захватчики могут воспользоваться этим ходом и выйти в тыл нашим защитникам", – объяснил бывший чиновник.
Сергей Гайдай о ситуации на Луганском направлении: смотрите видео
Что происходит на фронте прямо сейчас
- Как объясняют в Washington Post, оккупанты приспособились до наступления Вооруженных Сил, и теперь пытаются прежде всего попасть в технику для разминирования. В то же время, по информации издания, Украина получила лишь 15% от необходимых для наступления средств разминирования.
- Несмотря на это, Вооруженные Силы продолжают продвигаться вперед: за прошлую неделю наши защитники вернули почти 2 километра украинской территории на Мелитопольском направлении.
- По словам Национальной гвардии, Украина готовится к наступлению в Херсонском направлении. В рамках этих приготовлений Силы обороны уничтожают вражескую артиллерию, дроны и лодки.