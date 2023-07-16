Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай, ексголова Луганської ОВА. За його словами, на Луганщині окупанти підготували не менш серйозні фортифікаційні споруди, аніж на Запоріжжі.
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Чим небезпечні "лисячі нори" окупантів
Найбільш замінованою ділянкою Луганського напрямку є Кремінна. Росіяни замінували ліси поблизу міста і вручну, і дистанційно. До того ж через обстріли на цих замінованих ділянках лежить багато зламаних дерев.
Крім того, особливістю першої лінії оборони окупантів Троїцьке – Сватове – Кремінна є велика кількість "лисячих нір".
"Треба віддати належне ворогу: він заривається в землю, наче кріт. Збройним Силам дуже важко викурювати їх звідти, адже окупанти створюють цілі кімнати під землею", – зазначив Гайдай.
Такі укриття дуже важко ідентифікувати навіть з дрона. Тож, побачивши противника у лісі, важко зрозуміти, які сили окупантів розташовані на цій ділянці насправді.
"Під час зачистки такої території наші захисника мусять залазити в ці кімнати, які треба ретельно перевіряти. Інколи в таких кімнатах є виходи в інші кімнати, і якщо цього вчасно не помітити, загарбники можуть скористатися цим ходом і вийти в тил нашим захисникам", – пояснив колишній посадовець.
Сергій Гайдай про ситуацію на Луганському напрямку: дивіться відео
Що відбувається на фронті прямо зараз
- Як пояснюють у Washington Post, окупанти пристосувалися до наступу Збройних Сил, і тепер намагаються найперше поцілити в розмінувальну техніку. Водночас за інформацією видання Україна отримала лише 15% від необхідних для наступу розмінувальних засобів.
- Попри це, Збройні Сили продовжують просуватися вперед: за минулий тиждень наші захисники повернули майже 2 кілометри української території на Мелітопольському напрямку.
- За словами Національної гвардії, Україна готується до наступу на Херсонському напрямку. В межах цих приготувань Сили оборони знищують ворожу артилерію, дрони та човни.