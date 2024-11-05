О замысле и возможностях врага 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

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Активизация врага на Запорожье

Сейчас приоритетом для Кремля является Донецкая область, следующей после нее, вероятно, должна была бы стать Запорожская. Несмотря на продвижение врага в Донецкой области, стратегическими эти результаты назвать нельзя.

Возле Селидово россияне подорвали свои силы и резервы, которые должны были бы бросать на Покровск. Поэтому сейчас у Покровска сил для мощного рывка не имеют. Пытаются окружить Курахово, для хоть какого-то стратегического успеха, заметил военный.

Такое впечатление, что они спешат, не считаясь с потерями, до какого-то дедлайна. Видят, что окружить Курахово трудно, под Покровском истощены. Пробуют на Запорожье, там есть резервы. Враг давит везде, ища лазейку, чтобы просочиться,

– добавил Сазонов.

Ситуация на Купянщине

На Купянском направлении также продолжаются бои. Однако переходить реку Оскол россияне не собираются, исключительно закрепляться на левом берегу, убежден военнослужащий.

Зато Лиманское направление стало главным для врага в намерении захватить Донецкую область. Они поняли, что с юга (Курахово, Константиновки) не удастся достичь такого результата, поэтому пытаются с севера (с Лимана).

Есть две главные логистические ветки в Донецкой области: трасса Покровск – Константиновка и трасса Харьков – Славянск. Первой уже не пользуются определенное время.

Трассу Харьков – Славянск пытаются перерезать, прорвавшись на Лиман. Это главная логистическая трасса, и тут я не выдаю никакой тайны. Враг там концентрирует войска и достаточно много техники, что нетипично для других направлений,

– отметил Сазонов.

Этот замысел враг имеет давно, но не получая успехов, давит и на других направлениях, таких как Запорожье и тому подобное.