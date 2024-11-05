Про задум і можливості ворога 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

Детальніше Важкі бої біля Курахового, просування ворога на Куп'янському напрямку: карта фронту 5 листопада

Активізація ворога на Запоріжжі

Наразі пріоритетом для Кремля є Донецька область, наступною після неї, ймовірно, мала б стати Запорізька. Попри просування ворога на Донеччині, стратегічними ці результати назвати не можна.

Біля Селидового росіяни підірвали свої сили та резерви, які мали б кидати на Покровськ. Тому зараз біля Покровська сил для потужного ривка не мають. Намагаються оточити Курахове, задля хоч якогось стратегічного успіху, зауважив військовий.

Таке враження, що вони поспішають, не рахуючись із втратами, до якогось дедлайну. Бачать, що оточити Курахове важко, під Покровськом виснажені. Пробують на Запоріжжі, там є резерви. Ворог тисне скрізь, шукаючи шпаринку, аби просочитись,

– додав Сазонов.

Ситуація на Куп'янщині

На Куп’янському напрямку також тривають бої. Однак переходити річку Оскіл росіяни не збираються, винятково закріплюватися на лівому березі, переконаний військовослужбовець.

Натомість Лиманський напрямок став головним для ворога в намірі захопити Донеччину. Вони зрозуміли, що з півдня (Курахового, Костянтинівки) не вдасться досягти такого результату, тому намагаються з півночі (з Лиману).

Є дві головні логістичні гілки на Донеччині: траса Покровськ – Костянтинівка та траса Харків – Слов’янськ. Першою вже не користуються певний час.

Трасу Харків – Слов'янськ намагаються перерізати, прорвавшись на Лиман. Це головна логістична траса, і тут я не видаю ніякої таємниці. Ворог там концентрує війська і досить багато техніки, що нетипово для інших напрямків,

– зазначив Сазонов.

Цей задум ворог має давно, але не отримуючи успіхів, тисне і на інших напрямках, таких як Запоріжжя тощо.