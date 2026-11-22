В России 22 ноября заявили о возможном новом прорыве границы в Курской области. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заверил, что оккупанты в панике боятся повторения наступления.

В эфире 24 Канала военный подчеркнул, что в нейтральной полосе ежедневно продолжаются локальные рейды с обеих сторон. Он призвал ориентироваться исключительно на официальные сводки Генерального штаба ВСУ и не распространять преждевременные слухи.

Специфика боев в нейтральной полосе

Военный объяснил, почему на самой границе между государствами нет статичных укрепленных позиций.

Нужно понимать, что и наши силы обороны, и российские войска на самом деле непосредственно на самой линии границы не находятся – и те, и другие отдалены от нее. Находиться на нулевой линии границы означает обречь себя на прямой удар,

– подчеркнул Тимочко.

По его словам, в нейтральной зоне постоянно действуют отдельные подразделения обеих сторон. Российские силы нередко пытаются пробиться туда ради пропаганды, однако захватчики чрезвычайно напуганы возможностью возобновления масштабной Курской операции ВСУ, которая сломала их нарративы о непреложных "красных линиях".

Мы видим, насколько они уже чувствительно реагируют даже на информацию о том, что наши войска могут появиться на их территории. Они воспринимают это очень болезненно,

– подчеркнул эксперт.

Иван Тимочко об остановке на границе: видео

Какую длину должна иметь эффективная буферная зона

Также спикер проанализировал заявления о возможном создании так называемой зоны безопасности вдоль государственной границы. В связи с развитием дальнобойного вооружения классическая буферная зона уже не гарантирует защиты.

Ни в ту, ни в другую сторону так называемая буферная зона не будет давать результата, если она не будет простираться хотя бы на сотню-другую километров в ширину. Сейчас тактический уровень охватываемости артиллерией и дронами составляет уже 50 километров. Но создавать охваченные нейтральные территории именно на вражеской территории – это реально,

– подытожил глава Совета резервистов.

Ранее военные отмечали, что осенью на линии фронта оккупанты несут значительные потери из-за " потерю маскировки " и не могут незаметно накапливать пехоту для штурмов.