В ефірі 24 Каналу військовий наголосив, що в нейтральній смузі щодня тривають локальні рейди з обох сторін. Він закликав орієнтуватися виключно на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ та не поширювати передчасні чутки.

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Специфіка боїв у нейтральній смузі

Військовий пояснив, чому на самій межі між державами немає статичних укріплених позицій.

Потрібно розуміти, що і наші сили оборони, і російські війська насправді безпосередньо на самій лінії кордону не знаходяться – і ті, і ті віддалені. Бути на нульовій лінії кордону означає приректи себе на прямий удар– наголосив Тимочко.

За його словами, в нейтральній зоні постійно діють окремі підрозділи обох сторін. Російські сили нерідко намагаються пробитися туди заради пропаганди, проте загарбники надзвичайно налякані можливістю відновлення масштабної курської операції ЗСУ, яка зламала їхні наративи про беззаперечні "червоні лінії".

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Ми бачимо, наскільки вони вже чутливо ставляться навіть до інформації про те, що наші війська можуть з'явитися на їхній території. Вони це сприймають дуже болісно– підкреслив експерт.

Іван Тимочко про зупинку на прикордонні: відео

Скільки кілометрів має сягати дієва буферна зона

Також спікер проаналізував заяви щодо ймовірного створення так званої безпекової смуги вздовж держкордону. Через розвиток далекобійного озброєння класична буферна зона вже не гарантує захисту.

Ні в ту, ні в іншу сторону так звана буферна зона не буде давати результату, якщо вона не протягатиметься хоча б на сотню-другу кілометрів у ширину. Зараз тактичний рівень прострілювання артилерією та дронами – це вже 50 кілометрів. Але створювати простріляні нейтральні території саме на ворожій землі – це реально– підсумував голова Ради резервістів.

Раніше військові наголошували, що восени на лінії фронту окупанти зазнають значних втрат через втрату маскування і не можуть непомітно накопичувати піхоту для штурмів.