Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук, отметив, что Купянск-Узловой является важным населенным пунктом в плане логистики и для украинских военных, и для российских оккупантов.

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Россияне хотели бы захватить Купянск и Купянск-Узловой

Как подчеркнул Харук, российские оккупанты хотели бы восстановить контроль и над Купянском, и над Купянском-Узловым. Это бы существенно упростило им логистику на Донбассе.

Сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные позиционные бои с переменными успехами. Украинское командование отлично понимает важность этих населенных пунктов. И уже предпринимает соответствующие меры, чтобы усилить оборону в этом направлении.

Наше командование отлично понимает значение этих населенных пунктов. Никто не собирается их просто так отдавать. Возможно, успешное развитие нашего наступления в сторону Азовского моря заставит россиян перебросить резервы из Купянска для парирования этих ударов. Но пока этого не замечаем,

– отметил Харук.

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Ситуация на Купянско-Лиманском направлении: коротко