Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук, зауваживши, що Куп'янськ-Вузловий є важливим населеним пунктом в плані логістики і для українських військових, і для російських окупантів.
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Росіяни хотіли б захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий
Як наголосив Харук, російські окупанти хотіли б відновити контроль і над Куп'янськом, і над Куп'янськом-Вузловим. Це суттєво спростило б їм логістику на Донбасі.
Зараз на цьому напрямку тривають запеклі позиційні бої з перемінними успіхами. Українське командування чудово розуміє важливість цих населених пунктів. І вже здійснює відповідні заходи, щоб посилити оборону на цьому напрямку.
Наше командування чудово розуміє значення цих населених пунктів. Ніхто не збирається їх просто так віддавати. Можливо, успішний розвиток нашого наступу в бік Азовського моря змусить росіян перекинути резерви з району Куп'янська для парирування цих ударів. Але поки цього не зауважуємо,
– зазначив Харук.
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Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку: коротко
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський раніше назвав мету ворога саме на Куп'янському напряму. Вони намагаються прорвати оборону українських військових та підійти до районного центру.
- Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що окупанти використовують на Куп'янському напрямку проти ЗСУ "м'ясні штурми". А загалом на Куп'янсько-Лиманському напрямку росіяни зосередили близько 100 тисяч особового складу.
- Україна реагує на загрози від російських окупантів. На Куп'янський напрямок вже перекидають резерви.