Без этого мы не защитим Харьков: Свитан сказал, как вытеснить россиян из области

Силы обороны смогли продвинуться на Харьковском направлении. Удалось освободить территорию возле населенного пункта Липцы и отбросить оттуда россиян.

Село Липцы находится недалеко от Харькова, украинским военным было важно вернуть высоты под контроль Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что эту задачу можно выполнить.

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Как вытеснить врага из Харьковской области

На этот участок надо отправить достаточное количество дронов, артиллерии и авиации. Тогда вражеский плацдарм удастся вытеснить. Но стоит понимать, что нужна полноценная операция.

"Надо "срезать" два "кармашка" с левой и правой сторон. Это рядом с российским плацдармом, который они у нас захватили. Там нужно "срезать" российскую территорию и выровнять фронт", – сказал Роман Свитан.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Украине надо занять эти вклинения. Это будет первым шагом для создания определенной зоны безопасности перед Харьковом. Ведь линию фронта нужно оттянуть от Харькова примерно на 30 километров.

Думаю, эту серьезную операцию все-таки проведут. Возможно, не в ближайшее время, но она будет, как только у нас появятся дополнительные силы и средства. Без создания 30-километровой буферной зоны на российской территории мы не обеспечим Харьков от работы российских дронов, артиллерии и КАБов,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Заметим, силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады удалось провести успешную операцию и освободить 200 гектаров леса под Липцами Харьковской области. Операция длилась 5 месяцев, за это время россияне понесли большие потери.