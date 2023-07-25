Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне даже не пытаются закрепиться на Кинбурнской косе.
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Ситуация на Кинбурнской косе
Кинбурнская коса остается в серой зоне, которую в основном контролируют оккупанты.
"Их линия обороны находится возле Геройского, а на самой косе закрепиться фактически невозможно из-за того, что она покрыта песками", – объясняет Хлань.
Поэтому в этом направлении Россия начала активно применять беспилотники. Именно с оккупированного левобережья Херсонщины оккупанты запускают "Шахеды", которые затем целятся по Херсонской и Николаевской области.
Что известно о боях на Кинбурнские косе
Кинбурнская коса является последней административной территорией Николаевщины, которую Вооруженные Силы пока не деоккупировали. Россия использует ее для артиллерийских обстрелов территорий в районе Очакова.
По словам Ганны Маляр, в течение нескольких месяцев артиллерийских дуэлей выход на Кинбурнскую косу стал считаться у окупантов "билетом в один конец".
Сергей Хлань о самом важном на Херсонщине: смотрите видео
Ситуация в Херсонской области: важнейшие новости
- После объявления о том, что Силы обороны планируют наступать на Херсонщине, россияне начали стягивать свои силы вдоль бывшего Каховского водохранилища и левый берег Днепра напротив Херсона. После того как Россиян совершила теракт, Днепр существенно обмелел, что может облегчить ВСУ освобождение наших территорий.
- Сейчас основные боевые действия сосредоточены в дельте Днепра, контроль над которой позволит Вооруженным Силам эффективнее наступать на левобережье. В районе же Антоновского моста продолжаются артиллерийские дуэли.
- Из-за многочисленных ударов по своим составам оккупантам не хватает артиллерийских снарядов. Правда, это не заставило их прекратить ежедневные обстрелы правобережной Херсонщины. Хлань отмечает, что оккупанты выпускают от 200 до 500 снарядов в день, от чего на правом берегу Днепра страдает много гражданских.