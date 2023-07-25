Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне даже не пытаются закрепиться на Кинбурнской косе.

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Ситуация на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса остается в серой зоне, которую в основном контролируют оккупанты.

"Их линия обороны находится возле Геройского, а на самой косе закрепиться фактически невозможно из-за того, что она покрыта песками", – объясняет Хлань.

Поэтому в этом направлении Россия начала активно применять беспилотники. Именно с оккупированного левобережья Херсонщины оккупанты запускают "Шахеды", которые затем целятся по Херсонской и Николаевской области.

Что известно о боях на Кинбурнские косе Кинбурнская коса является последней административной территорией Николаевщины, которую Вооруженные Силы пока не деоккупировали. Россия использует ее для артиллерийских обстрелов территорий в районе Очакова. По словам Ганны Маляр, в течение нескольких месяцев артиллерийских дуэлей выход на Кинбурнскую косу стал считаться у окупантов "билетом в один конец".

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