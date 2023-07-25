Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни навіть не намагаються закріпитися на Кінбурнській косі.

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Ситуація на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса залишається в сірій зоні, яку здебільшого контролюють окупанти.

"Їхня лінія оборони знаходиться біля Геройського, а на самій косі закріпитися фактично неможливо через те, що вона вкрита пісками", – пояснює Хлань.

Через те на цьому напрямку Росія почала активно застосовувати безпілотники. Саме з окупованого лівобережжя Херсонщини окупанти запускають "Шахеди", які потім цілять по Херсонській та Миколаївській області.

Що відомо про бої на Кінбурнські косі Кінбурнська коса є останньою адміністративною територією Миколаївщини, яку Збройні Сили поки що не деокупували. Росія використовує її для здійснення артилерійських обстрілів територій в районі Очакова. За словами Ганни Маляр, протягом кількох місяців артилерійських дуелей вихід на Кінбурнську косу став вважатися у окупантів "квитком в один кінець".

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