Про це 24 Каналу заявила Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що українські військові збирають інформацію про те, як росіяни зосереджують зусилля як поки що живої сили, так і озброєння, і техніки.

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"Місця зосередження ворога – це наша законна ціль. Також в них дуже багато розсерджено по лівобережжю пунктів збереження боєприпасів, якими вони планують обстрілювати правий берег. І це теж наша ціль. Ми по них потужно працюємо", – наголосила Гуменюк.

Нині ворог має "снарядний голод". Про це свідчить кількість обстрілів. Так, за минулу добу, 24 липня, їх кількість зменшилася до 43. Якщо порівнювати з понад 90, то фактично обстрілів стало вдвічі менше.

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Росія тероризує цивільних

Окупанти намагаються продовжувати тиснути на мирне населення. Росіяни обстрілюють цивільних навіть вночі. Бив ворог по Комишанах, Херсону та Антонівці. Також потужно гатив по Бериславу. Там поранено двоє мирних мешканців, а також зруйновані приватні будинки. Фактично в усіх населених пунктах, які потрапили під ворожий обстріл, руйнування саме житлового сектору.

Ми розуміємо, що ворог абсолютно не обирає цілі під фільтром, що це мають бути військові цілі, абсолютно не побоюючись того, що буде покарання за обстріли цивільного населення,

– сказала Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Робота українського війська досить результативна. Протягом 24 липня ЗСУ знищили 4 великокаліберні гармати росіян, а також 4 човни із ворожими ДРГ.

"Маємо підтвердження про "відмінусування" 17 окупантів. Продовжуємо роботу і по зосередженню автобронетанкової техніки, якою ворог намагається маневрувати", – зазначила Наталія Гуменюк.