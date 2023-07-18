Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Также он предположил, зачем враг сосредоточил множество живой силы и техники на Лимано-Купянском направлении.

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ВСУ нужно разрушить три моста

Несмотря масштабные разрушения на Крымском мосту, которые видно из космических снимков, россияне отчаянно заявляют, что на логистику оккупированных территорий на южном направлении это не повлияет.

Большую часть военной техники оккупанты отправляли по железной дороге, однако была и такая, которая двигалась ныне поврежденным мостом. Теперь ее будут перемещать по сухопутному коридору через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Бердянск и т.д. Поэтому возникает необходимость разрушить и таганрогский мост.

Для россиян будет реальным восстановить Крымский мост, однако не до сентября – октября, ведь вместо разрушенного "пролета" придется производить новый. Свитан убежден, что это произойдет только ближе к новому году.

Возможно, была повторная атака, ведь росСМИ сообщали, что недалеко от моста было сбито 28 дронов. Впоследствии будет понятно, сбили ли их все-таки, успели ли они выполнить какую-нибудь задачу.

Также на пути сухопутного коридора находится третий мост, который может оказаться под прицелом ВСУ – Чонгарский, его несколько восстановили после предварительной атаки. После уничтожения этих 3 мостов велика вероятность того, что южные направления для россиян останутся без боеприпасов.

В то же время, россияне истерически заявляли, что будут отвечать на подобные атаки. Однако полковник запаса считает, что бить по украинским мостам россиянам нет смысла, ведь в отличие от кое-как сделанных мостов на оккупированных территориях врагом, украинские мосты чрезвычайно крепки, и могут выдержать даже ядерный удар.

Полный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Враг концентрируется в направлении Купьянска

Враг сосредоточил множество сил и средств на Купянско-Лиманском направлении. Командование Вооруженных сил сообщало, что там собрано около 100 тысяч россиян, 900 танков, более 535 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Также зафиксировано продвижение врага неподалеку от Масютовки.

Среди такого большого количества личного состава врага совсем не подготовленые, не "обстреляные" бойцы, получающие мощный ответ и отступающие назад. Однако не оставляют попыток захватить часть территории.

Сейчас они выполняют задачи в режиме прощупывания украинской линии обороны и готовятся к массированному удару тогда, когда мы пойдем либо форсировать Днепр, либо где-то на прорыв. Тогда они максимально усилят давление, пока продолжаются подготовительные работы,

– добавил военный аналитик.

К тому же, активно их прореживают украинская артиллерия и Himars.

Бои на Бахмутском направлении

Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении потери регулярной армии России приближаются к потерям вагнеровцев. Там армия противника потеряла около 80 тысяч личного состава.

После того, как ВСУ заняли господствующие высоты вокруг города, они держат под огневым контролем выходы и выходы, поэтому по всему району уничтожается около сотни окупантов в день, такое же количество раненых. Это количество равно примерно количеству потерь, которые ЧВК "Вагнера" несла при наступлении на это направление.

Плотность русских войск в районе велика, поэтому поразительная возможность артиллерии растет в разы. Однако пока у России будет живая сила, туда будут подтягивать войска, считает Свитан.