Уверенно наступают, – в полку "Ахиллес" описали, как действуют россияне на Купянском направлении

На Купянском направлении противник проводит активную летнюю кампанию. Россияне используют разведывательные и ударные беспилотники и осуществляют штурмы на большом количестве мотоциклов.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что самые тяжелые бои продолжаются в районе Кондрашовки. Силы обороны успешно уничтожают вражеские дроны и не позволяют оккупантам переходить реку севернее Купянска.

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Как действуют россияне на Купянском направлении

По словам командира 429 отдельного полка, на участке Купянск-Узловой россияне осуществляют штурмовые действия. В районе населенного пункта Кругляковка враг пытается расширять этот клин более 3 месяцев.

Пехота врага движется пешком или на двухколесных мотоциклах, ведь это гораздо дешевле. Бронетехнику россияне не используют, потому что Силы обороны быстро ее уничтожают, а сами танки очень дорогие.

Штурмы на мотоциклах могут показаться комичными. Однако это достаточно эффективный метод – очень сложно уничтожить одновременно 50 штук высокоманевренной техники. Для противодействия украинские защитники инженерно меняют поле боя, чтобы врагу было трудно передвигаться таким образом.

Сложные бои продолжаются на правобережье, где врагу удалось занять плацдарм в районе Двуречной и Новомлинска. Россияне готовятся к переходу реки, но Силы обороны уничтожают всю необходимую для этого инженерную технику.

Противник наступает уверенно. Постоянные боестолкновения происходит в районе населенного пункта Кондрашовка. Однако мы врага блокируем, у нас нет потерь позиций и территорий,

– подчеркнул Федоренко.

Ситуация на Купянщине: смотрите на карте

Враг использует беспилотники типа "Крыло", ZALA, "Орлан", Supercam для разведки украинских путей сообщения, мест концентрации личного состава, техники.

После проведения разведки противник использует огневые средства – артиллерию, реактивную артиллерию, авиацию с авиабомбами и другие беспилотники. В частности, БпЛА "Молния", которые могут работать на тактическую глубину.

Федоренко отметил, что его полк достаточно эффективно уничтожает не только разведывательные беспилотники и беспилотники ударного типа, но и тех, кто ими руководит. В этих действиях Силы обороны имеют успехи, что приводит к минимизации применения врагом этих средств.

Кроме этого, оккупанты применяют Mavic 3Т. Поскольку Россия имеет доступ к китайскому рынку, российская армия получает модернизированные средства в большом количестве. Говорится о квадрокоптерах Matrice 4T для ночного применения.

Почему эти средства важно выбить? Потому что чем меньше противник видит нашу переднюю линию, тем менее эффективно он может наносить огневое поражение своими средствами – дронами на оптоволокне, которые противник имеет больше, чем мы, дронами-камикадзе и FPV-бомберами,

– сказал он.

Кстати, ранее Федоренко сообщил, что недавно враг попал в ловушку: россияне не имеют возможности получать провизию и боекомплект. Уже зафиксировали случай, когда один оккупант убил другого, что еще раз подчеркивает абсолютную бесчеловечность россиян.