Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Также он сказал, какую тактику сейчас использует враг.
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По словам Фитьо, ВСУ были готовы к осложнениям на Лимано-Купянском направлении, была информация о накоплении сил и средств для штурмовых действий.
За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений, более 400 артиллерийских обстрелов. Были ликвидированы 78 бойцов оккупационной армии и 1 склад боеприпасов.
В общем, на этом направлении противник бережет технику, в бой пускает личный состав. Мы знаем, что личный состав у россиян ничего не стоит, их жизнь равна нулю целых, нолю десятых,
– добавил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск.
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Кто воюет на Лимано-Купянском направлении
На Лимано-Купянском направлении сосредоточены штурмовые группы, состоящие из отрядов "Шторм", "Шторм-Z", в которые входят бывшие заключенные и военнослужащие, совершившие нарушения.
Командиры этих подразделений не гнушаются расстрелами своих подчиненных, которые отказываются выполнять боевые задания. Таких случаев очень много, рассказал Фитьо.
Для восполнения своих потерь,которые на этом направлении в разы превышающих потери украинских защитников, россияне подтягивают резервы из России. Так, в частности, заменяют и дезертиров.
Бои у Авдеевки: последнее
- Эксперты из Института изучения войны пришли к выводу, что наступательный потенциал России серьезно подорван. Причиной этому послужили значительные потери среди личного состава врага к технике. Всего с 10 октября недалеко от города было убито более 5000 солдат и уничтожено около 400 единиц бронетехники.
- Ситуация вокруг города меняется постоянно, однако россияне не оставляют попыток штурмовать Авдеевку. Там у врага сконцентрировано несколько общевойсковых армий.
- На своих медиа-ресурсах пропагандисты показали видео установленного российского флага на терриконе возле Авдеевки. Впоследствии появилось видео, как его уничтожили украинские беспилотники. Теперь террикон – "серая зона".