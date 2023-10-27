Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Також він сказав, яку тактику зараз використовує ворог.

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За словами Фітьо, ЗСУ були готові до ускладнень на Лимано-Куп’янському напрямку, була інформація про накопичення сил та засобів для штурмових дій.

За минулу добу відбулося 5 бойових зіткнень, понад 400 артилерійських обстрілів. Було ліквідовано 78 бійців окупаційної армії та 1 склад боєприпасів.

Загалом на цьому напрямку противник береже техніку, в бій пускає особовий склад. Ми знаємо, що особовий склад в росіян нічого не вартує, їхнє життя дорівнює нуль цілих, нуль десятих,

– додав начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ.

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Хто воює на Лимано-Куп'янському напрямку

Наразі на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджені штурмові групи, що складаються із загонів "Шторм", "Шторм-Z", до яких входять колишні ув'язнені та військовослужбовці, які вчинили порушення.

Командири цих підрозділів не гребують розстрілами своїх підлеглих, які відмовляються виконувати бойові завдання. Таких випадків є надзвичайно багато, розповів Фітьо.

Для поповнення своїх втрат, які на цьому напрямку в рази перевищують втрати українських захисників, росіяни підтягують резерви з Росії. Так зокрема замінюють і дезертирів.

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