Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Також він сказав, яку тактику зараз використовує ворог.
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За словами Фітьо, ЗСУ були готові до ускладнень на Лимано-Куп’янському напрямку, була інформація про накопичення сил та засобів для штурмових дій.
За минулу добу відбулося 5 бойових зіткнень, понад 400 артилерійських обстрілів. Було ліквідовано 78 бійців окупаційної армії та 1 склад боєприпасів.
Загалом на цьому напрямку противник береже техніку, в бій пускає особовий склад. Ми знаємо, що особовий склад в росіян нічого не вартує, їхнє життя дорівнює нуль цілих, нуль десятих,
– додав начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ.
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Хто воює на Лимано-Куп'янському напрямку
Наразі на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджені штурмові групи, що складаються із загонів "Шторм", "Шторм-Z", до яких входять колишні ув'язнені та військовослужбовці, які вчинили порушення.
Командири цих підрозділів не гребують розстрілами своїх підлеглих, які відмовляються виконувати бойові завдання. Таких випадків є надзвичайно багато, розповів Фітьо.
Для поповнення своїх втрат, які на цьому напрямку в рази перевищують втрати українських захисників, росіяни підтягують резерви з Росії. Так зокрема замінюють і дезертирів.
Бої біля Авдіївки: останнє
- Експерти з Інституту вивчення війни дійшли висновку, що наступальний потенціал Росії серйозно підірваний. Причиною цьому стали значні втрати серед особового складу ворога до техніки. Загалом з 10 жовтня неподалік міста було вбито понад 5 000 солдатів та знищено близько 400 одиниць бронетехніки.
- Ситуація навколо міста змінюється постійно, однак росіяни не полишають спроб штурмувати Авдіївку. Там у ворога сконцентровано декілька загальновійськових армій.
- На своїх медіаресурсах пропагандисти показали відео встановленого російського прапора на териконі біля Авдіївки. Згодом з’явилося відео, як його знищили українські безпілотники. Наразі терикон – "сіра зона".