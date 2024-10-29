Под чьим контролем находятся острова вблизи Херсона: в ВСУ дали ответ

В дельте Днепра вблизи города Херсон продолжаются бои на островах. Подавляющее количество территории там сохраняют за собой Вооруженные Силы Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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Ситуация на островах Днепра возле Херсона

На некоторых из них есть Силы обороны Украины. Фактически, подавляющее большинство этих островов находится под контролем Сил обороны Украины,

– констатировал он.

Так, Волошин отметил, что противник не оставляет попыток взять под контроль эти острова. Россияне ежедневно проводят штурмовые и разведывательно-поисковые действия, пытаются высадиться, продвигаться, выявить слабые места нашей обороны и обнаружить наши огневые средства.

Полковник предположил, что это нужно, чтобы подготовить плацдарм и условия для проведения форсирующих действий.

"Как мы несколько месяцев назад имели плацдарм в Крынках, так же враг не оставляет попыток, возможно, захватить подобный плацдарм на нашем правом берегу. Чтобы стянуть туда наши силы и средства и оттуда угрожать населенным пунктам Херсонской области", – уточнил представитель Сил обороны Юга.