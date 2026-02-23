Основное направление удара – Белицкое: в бригаде "Рубеж" раскрыли планы россиян

Тактика оккупантов остается неизменной уже долгое время – враг везде пытается проходить боевые позиции украинских защитников и закрепляться в тылах. Особенно россияне применяют такую стратегию на Покровском направлении, где они планируют атаки на некоторые населенные пункты.

Об этом 24 Каналу рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что враг стремится вступить в уличные бои. Для этого он готовит большое количество личного состава.

Каковы планы россиян на фронте?

Младший лейтенант отметил, что активность врага на Покровском направлении обычно зависит от погодных условий. Когда россияне видят, что украинские дроны не могут летать из-за ветра, дождь или снег, то они пытаются активно просачиваться.

Основная цель врага на Покровщине сейчас – прохождение в направлении населенных пунктов. Основной удар – Белицкое. Именно туда противник пытается прорваться и закрепиться,

– подчеркнул он.

Впоследствии враг планирует начать бои в городской застройке. По словам Гриценко, к сожалению, оккупанты в таких боях очень эффективны, ведь они "засыпают улицы своим мясом".

Заметьте! Тем временем военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный обратил внимание на угрозу для Покровска. Он подчеркнул, что основные господствующие высоты уже находятся под контролем российской армии.

Куда планирует двигаться враг: смотрите на карте

Украина же делает ставку на технологичность – обнаружения и уничтожения противника с помощью беспилотников и наземных роботизированных комплексов. НРК теперь способны не только выполнять логистические задачи или эвакуировать бойцов, но и наносить врагу потери.

Важно! Призываем присоединиться к сбору на наземный дрон для медицинской эвакуации для Бригады "Рубеж" по ссылке. Украинские защитники нуждаются в поддержке, чтобы качественно противодействовать россиянам!

Куда еще хочет продвинуться враг на Покровском направлении?