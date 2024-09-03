Будут вынуждены подходить к новым вызовам: какие планы россиян по Покровскому направлению

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Однако стоит принимать во внимание и другие направления, на которых россияне будут сосредотачивать свое внимание.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что на ведение врагом боевых действий влияет и Курская операция, куда оккупанты перебрасывают часть резервов с Покровского направления. Украинские военные сейчас имеют хорошие боевые возможности благодаря военной помощи.

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Планы россиян относительно Покровского направления

По словам председателя Совета резервистов, враг на Покровском направлении пытается наступать не только конкретно на город. Для того, чтобы достичь оперативного результата, россияне вынуждены проводить наступательную операцию в направлении Угледар, Курахово. Если враг будет наступать только на Покровск, он обнажит свои фланги.

Ширина продвижения россиян на Покровск примерно 20 километров. Это полностью простреливается артиллерией, а логистика очевидна. Враг это понимает и будет пытаться расширить фланг, чтобы занять населенные пункты для своих баз для переброски войск и накопления резервов,

– отметил Тимочко.

Председатель Совета резервистов объяснил, что Покровское направление не стоит воспринимать отдельно. Нужно рассматривать его в системе координат Часового Яра и Торецка, поскольку это оперативная задача оккупантов.

Покровское направление: смотрите на карте

Также он рассказал, что часть резервов страны-агрессора для Покровского направления россияне вынуждены привлечь на Курщине. Особенно те, которые проходят обучение в России.

Поскольку ведение боевых действий для оккупантов сейчас существенно меняется из-за Курской операции, они будут вынуждены подходить к новым вызовам. Кроме того, когда они начинали Авдеевскую операцию, мы имели задержку помощи от союзников. Сейчас же поставки вооружения происходит,

– подчеркнул Тимочко.