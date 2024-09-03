Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що на ведення ворогом бойових дій впливає й Курська операція, куди окупанти перекидають частину резервів з Покровського напрямку. Українські ж військові зараз мають хороші бойові можливості завдяки військовій допомозі.

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Плани росіян щодо Покровського напрямку

За словами голови Ради резервістів, ворог на Покровському напрямку намагається наступати не лише конкретно на місто. Для того, щоб досягти оперативного результату, росіяни змушені проводити наступальну операцію у напрямку Вугледар, Курахове. Якщо ворог наступатиме лише на Покровськ, він оголить свої фланги.

Ширина просування росіян на Покровськ приблизно 20 кілометрів. Це повністю прострілюється артилерією, а логістика є очевидною. Ворог це розуміє і буде намагатись розширити фланг, щоб зайняти населені пункти для своїх баз для перекидання військ та накопичення резервів,

– зауважив Тимочко.

Голова Ради резервістів пояснив, що Покровський напрямок не варто сприймати окремо. Потрібно розглядати його в системі координат Часового Яру та Торецька, оскільки це оперативне завдання окупантів.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Також він розповів, що частину резервів країни-агресорки для Покровського напрямку росіяни змушені залучити на Курщині. Особливо ті, які проходять навчання в Росії.

Оскільки ведення бойових дій для окупантів зараз істотно змінюється через Курську операцію, вони будуть змушені підходити до нових викликів. Крім того, коли вони починали Авдіївську операцію, ми мали затримку допомоги від союзників. Зараз же постачання озброєння відбувається,

– наголосив Тимочко.