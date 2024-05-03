Есть ли российские военные в Часовом Яру: в Силах обороны рассказали о ситуации в городе

Российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области. В то же время пока что враг не пересекал рубежи и границы города.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какова ситуация возле Часового Яра

Чтобы захватить город, российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Оккупанты активно штурмуют эти поселки, чтобы "взять в тиски Часов Яр".

Противник не оставляет попыток давить на Часов Яр, выполняя определенные дедлайны. Силы обороны контролируют обстановку. Вражеской армии в городе нет, враг не пересекал рубежи и границы города,

– подчеркнул Волошин.

Также на этом направлении враг завершает свою перегруппировку, а неподалеку Белогоровки заводит дополнительные штурмовые группы.

Выжженная земля

За минувшие сутки было зафиксировано 82 минометных и артиллерийских обстрелов, а на сегодняшнее утро уже было зафиксировано 29 обстрелов. Россияне, вероятно, готовят почву для следующей волны штурмов.

По словам Назара Волошина, на этом направлении продолжается борьба за контроль логистических маршрутов.

Захватчики пытаются методом выжженной земли уничтожать все наши взводные опорные пункты и сам город Часов Яр. Однако наши воины сдерживают врага и стабилизируют ситуацию на этом направлении,

– подытожил он.

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