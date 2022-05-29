Бои ожесточенные и длительные, об окончательных результатах говорить рано, – Маляр о горячих точках фронта
29 мая 2022 , 16:09Читати новину українською
Россияне продолжают совершать активные наступательные действия и обстрелы на Донбассе. Наши герои сдерживают неприятеля и не дают ему продвигаться дальше.
На Востоке Украины идет ожесточенное противостояние наших героев и российских оккупантов. Рашисты сосредоточили свои силы на нескольких направлениях и хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.
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