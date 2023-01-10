Сопротивление на всех звеньях: как полицейские переквалифицировались на разведку и уничтожают врага под Бахмутом

Принимая решение о нападении на Украину, российский диктатор серьезно просчитался. Ведь мы не только не сдаемся, но и оказываем мощное сопротивление на всех звеньях украинского общества.

Фантастический пример этого – правоохранители патрульной полиции, которые переквалифицировались и занимаются разведкой под Бахмутом. Там же, в частности, и продолжаются самые ожесточенные бои.

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Как рассказал полицейский – а теперь и разведчик – Василий Коряк с позывным "Танцор", сначала их подразделение называлось "аэроразведкой", однако после нескольких боев и взятия в плен россиян вместе с техникой, рота называется просто разведкой.

Аэроразведка, которая имеет трофейный БТР и выгоняет российских солдат из украинских посадок, это нелогично,

– объяснил Василий.



Василий Коряк с позывным "Танцор" / Фото Ukrainian Witness

Враг почти дошел до дома "Танцора" в Киевской области

Василий Коряк – командир батальона патрульной полиции города Белая Церковь. 24 февраля 2022 он встретил именно в таком звании. Мужчина был мобилизован на фронт в 2015 году. На его боевом счету:

Волноваха,

Новотроицкое,

Докучаевск.

Также мужчина воевал под Донецком. После демобилизации в 2016 году полгода отдыхал, а в 2017 пошел в патрульную полицию.

У Василия есть дом под Киевом и в феврале очень хотел защищать Украину на киевском направлении.

Российские солдаты почти дошли до моего дома, им оставалось всего 6 километров,

– вспомнил "Танцор".

После одесского направления его подразделение оказалось в Николаеве, затем в Харьковской области. Теперь "Танцор" и его собратья защищают Бахмут.



"Танцор" и его собратья защищают Бахмут / Фото Ukrainian Witness

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Коряк также отметил, что он лично участвовал в создании Лиманского котла.

В конце сентября 2022 года ВСУ загнали в котел главные силы 20-й общевойсковой армии ВС России в районе Лиман – Ямполь. Россияне перед этим стали бежать из Лимана . Однако пропагандисты традиционно называли это "тактической перегруппировкой".

"Оккупанты, которых мы брали в плен, мягко говоря, были удивлены, когда узнавали, что мы патрульная полиция", – рассказывает он.

Чем занимается подразделение патрульной полиции

Часть обязанностей "Танцора" и его подразделения, конечно, остается засекреченной. Однако, как рассказал сам Василий Коряк, среди задач его подразделения – отслеживание позиций врага дроном. После обнаружения цели разведчики передают координаты и место перемещения вражеской артиллерии и начинают отрабатывать. Подразделение уже имеет в своей работе определенные успехи.

Это уничтожение оружия – минометов, АГС (автоматический станковый гранатомет советского образца, который стоит на вооружении российской армии – 24 Канал), другой техники, а также живой силы противника,

– рассказал командир группы разведки Андрей Мищук.

Разведчики признаются, что не все дроны возвращаются из боевой задачи: некоторые из них летают по несколько месяцев, а есть такие, которые забрать уже невозможно. Однако дроны – это просто средство ведения разведки. Когда гибнет человек, это гораздо хуже.

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