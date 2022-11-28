Оккупанты наносят до 200 ударов в сутки: под Бахмутом идет главная битва за Украину

Самые ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом Донецкой области. За сутки россияне наносят 180 – 200 ударов с артиллерии по украинским военным.

В этом направлении враг действует наиболее агрессивно. Здесь больше всего атак и огневых ударов. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона , передает 24 канал.

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Бахмут остается эпицентром главного сражения Украины. В среднем враг наносит где-то 180 – 200 ударов в сутки с артиллерии,

– сказал Череватый.

На бои влияет погода

оккупанты и дальше пытаются штурмовать наши позиции. Спикер добавил, что из-за размытости почв враг сменил тактику. Он отметил, что оккупанты не всегда могут использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Поэтому противник формирует меньшие группы и пробуют проникать в наши позиции.

Когда туман, действия ВСУ также усложняются. Впрочем, украинские защитники находят варианты борьбы, например используют беспилотники, чтобы наблюдать за россиянами.

Кроме того, российская армия ежесуточно несёт большие потери. Череватый подчеркнул, что врагу не удается прорвать нашу линию обороны.

Обстрелы врага

Напомним, что оккупанты уже несколько месяцев наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Захватить город им не удается, потому они обстреливают его.

В Генштабе сообщили, что с начала суток 28 ноября захватчики совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Гатили по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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