Богдан Кутепов рассказал, как медики спасают жизнь украинским героям под Бахмутом. Он также опубликовал фотографии в социальных сетях, передает 24 Канал.

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Журналист показал фотографию хлеба, в котором застрял пуля. Она смогла пробить машину и рюкзак, но пройти через хлеб не смогла. Кутепов предположил, что именно это и спасло жизнь бойцу. Сама буханка была найдена в груде вещей.

Хлеб спасает жизнь / Фото Богдана Кутепова

Все это принадлежит раненым защитникам / Фото Богдана Кутепова

Как работают с "трехсотыми" под Бахмутом

В лесополосах под Бахмутом есть много таких куч, состоящих из оружия, личного снаряжения и окровавленной одежды. Как объяснил журналист-расследователь, медики убирают и срезают с раненых все лишнее, чтобы получить доступ к ранам и убедиться, что боец не будет истекать кровью из-за незамеченных ранений от обломков.

Отправив "трехсотых" дальше по этапу, их автоматы и гранаты разряжают, подписывают, где – чье, и затем вслед за эваками передают в части, к которым относятся раненые. А одежда – так и лежит кучей, пока её не вывезут куда-то подальше,

– написал Кутепов.

Снаряжение и другие оставленные вещи / Фото Богдана Кутепова

Шлемы и бронепластины тоже спасают жизнь бойцам / Фото Богдана Кутепова

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