Это бессмыслица, – Жданов сказал зачем Путину победа в Бахмуте

Несколько месяцев под Бахмутом идут жестокие бои. Россия использует "мобиков" как пушечное мясо, хотя захват Бахмута не имеет никаких военно-статегических преимуществ.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он отмечает, что цель захвата Бахмута важна не для военной стратегии, а для политической.

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Жданов убежден, что если Россия возьмет Бахмут, она окажется в настоящем тупике. Российские военные и командование все понимают, однако этого не осознают в Кремле.

Путин продолжает говорить, что все идет по плану и продолжает настаивать на победах. Ему нужна победа любой ценой,

– отметил Жданов.

Цена победы не интересует

По словам военного, россияне не учитывают цену победы и потери в Бахмуте. А если они возьмут город, в чем Жданов очень сомневается, выставят эту победу не меньше, чем взятие Берлина в 1945 году.

Подобными победами, как сказал Жданов, Путин пытается поднять моральный дух народа и запустить новую волну мобилизации. Он хочет погнать свой электорат на фронт, мол, мы уже побеждаем, вперед на пулеметы.

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Мобилизация в России

Жданов упомянул информацию от украинской разведки согласно которой мобилизованных, не попавших в вагнеровцы, целыми отрядами снимают с фронта. Они уходят в тыл и пишут отказы воевать.

А генералов палками погнали на фронт рассказывать "за нами Москва, ни шагу назад",

– отметил военный.

Жданов акцентировал на том, что с военной точки зрения это самоубийство, полный абсурд, но со стороны политической Владимиру Путину все равно сколько россиян убьют. Утрата 100 тысяч солдат его не волнует, он всех уверяет в 25-миллионном мобилизационном резерве России. Однако западная разведка говорит, что он составляет всего 16 – 17 миллионов человек.

"Как Зееловские высоты они перешли по трупам и костям, так планируют и сейчас", - добавил полковник.

В настоящее время, по словам Жданова, российская мобилизационная машина заметно буксует. Россия уже привозит арестантов с Дальнего Востока. В сети появилось видео, на котором из автозаков осужденных перегружают в транспортный ИЛ-76, который из Сибири улетит в сторону Украины.

Это тот единственный ресурс, который они еще могут более или менее использовать,

– резюмировал эксперт.

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